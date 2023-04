Il tecnico biancoceleste ha commentato la sconfitta della Lazio contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro l’Inter.

LE PAROLE- «Ho avuto la sensazione che l’Inter avesse un’altra cilindrata rispetto a noi: il percorso per arrivare a questi livelli è ancora lungo. L’Inter è dietro in classifica, ma quando si arriva al riscontro la sensazione è che la strada sia ancora lunga. Parlo di cilindrata mentale, e anche fisica. Siamo la squadra che corre di più in A, ma abbiamo a che fare con giocatori che vanno ai 35 all’ora, quando il nostro picco è 29.8. Più che lo psicologo, devo fare il meccanico»

