Uscito dopo la rete decisiva nel match contro la Lazio, il tedesco sarà sottoposto a controlli in serata

Felicità a meta per l’esterno dell‘Inter, Robin Gosens, in gol nella sfida contro la Lazio, ma costretto ad abbandonare il campo subito dopo la rete per un problema alla spalla.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre ai controlli della società, il giocatore sarà sottoposto ad altri esami in serata per conoscere entità della lussazione e aver un’idea su quali possano essere i tempi di recupero.

L’articolo Inter, preoccupa Gosens: i dettagli sui tempi di recupero proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG