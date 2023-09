Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio Monza a Dazn analizzando il pareggio dei biancocelesti

Le parole Maurizio Sarri nel post partita di Lazio Monza a Dazn. L’analisi sul pareggio dei biancocelesti e sull’ex obiettivo del Milan, Milinkovic Savic

«Nel secondo tempo non abbiamo concesso tanto, abbiamo concesso tanto quando siamo diventati passivi tra i due gol. Nella ripresa, dopo i cambi, abbiamo concesso meno. In questo momento non abbiamo la solidità dello scorso anno e non riusciamo a trovare una mole di gioco importanti in situazioni da gol. Abbiamo avuto diverse situazioni per chiudere la partita. Dobbiamo restare calmi e capire perché non riusciamo a ottenere i risultati dell’anno scorso

“Come le trovavamo l’anno scorso in 22 partite. Attacchiamo poco l’area di rigore e la porta, per cui facciamo meno di quello che potremmo fare. E’ un discorso di movimenti ma anche di mentalità che in questo momento abbiamo perso»

MILINKOVIC SAVIC – «In questo momento non abbiamo fisicità, un po’ Vecino poteva attaccare qualche pallone in area. Milinkovic nei finali di partita, quando la partita si sporcava, era una risorsa importante»

The post Sarri: «Abbiamo perso mentalità, su Milinkovic Savic..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG