L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ammette le difficoltà della sua squadra a sopportare il doppio impegno.

Maurizio Sarri ha commentato a Sky Sport la vittoria ottenuta col Venezia preparandosi al derby della prossima settimana. “Queste sono partite difficili contro avversarie che lottano per la salvezza. Siamo stati bravi, pazienti e forse la palla nel primo tempo doveva girare più veloce. Dopo l’1-0 non siamo stati bravi perché non l’abbiamo chiusa e ci siamo presi dei rischi. Vista la difficoltà, la squadra ha fatto bene. La difesa che funziona? Tatticamente siamo più ordinati e questo ci facilita la fase difensiva, la linea è più protetta, c’è solidità. Essendo più solidi partite come queste le vinci, tre mesi fa forse non accadeva“.

Ciro Immobile

“La Roma? Sono forti fin dall’inizio e a gennaio si sono rafforzati. Avversario di altissimo livello, ma conta poco, il derby è partita a parte. Noi non siamo stati capaci di giocare tre partite alla settimana. La matematica dice che ci abbiamo lasciato una decina di punti, è un nostro limite. Giocare il giovedì non è come giocare il martedì e mercoledì. Chi ha giocato giovedì non ha vinto. Questo è il calcio moderno, chi si abitua va avanti. La Champions? Non ci interessa, è un obiettivo lontano per essere credibile. Pensiamo partita dopo partita, lasciamo perdere il discorso. Poi se qualcuno sviene davanti, vediamo”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG