Maurizio Sarri e le critiche agli arbitri dopo il match con il Napoli: arrivato il verdetto della FIGC nei confronti del tecnico

La FIGC ha deciso di punire con un’ammenda Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in seguito alle polemiche sugli arbitri post Napoli.

IL COMUNICATO – A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Maurizio Sarri è stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un’ammenda di 4.000 euro anche la Lazio. Lo scorso 3 settembre il tecnico biancoceleste ha violato gli art.4 comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva nonché l’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver espresso in occasione delle interviste rilasciate al termine del match Lazio-Napoli, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A, giudizi lesivi del prestigio e della reputazione sia del direttore di gara, Simone Sozza, sia dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa.

L’articolo Sarri e le critiche post Napoli: arrivato il verdetto della FIGC! Il comunicato proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG