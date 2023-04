I giornali sportivi oggi in edicola esaltano la vittoria di Maurizio Sarri e della sua Lazio contro la Juve: i commenti

C’è grande spazio sui giornali sportivi in edicola oggi per la vittoria della Lazio contro la Juve, con l’esaltazione conseguente di Maurizio Sarri, alla prima vittoria da ex contro i bianconeri.

I quotidiani gli danno voti dal 7 in su per la prima vittoria contro Allegri (ieri comunque non in panchina) dopo il suo fugace passaggio in quel di Torino. C’è chi parla addirittura di successo schiacciante, contro una squadra messa alle strette per un’ora.

