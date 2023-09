Nel suo editoriale su Tuttosport, il direttore Guido Vaciago ha spento le polemiche dopo Juve Lazio.

PAROLE – «Sarri, invece, è amareggiato con l’arbitro e non se ne capisce il perché: se il problema è il pallone controllato da McKennie sulla linea laterale, non è neppure una questione di opinioni, ma di prospettiva geometrica: è dentro, senza se e senza ma. Poi, per carità, viviamo in una Repubblica dove il diritto alla polemica è, purtroppo, più fondante di quello al lavoro, quindi nessuno si scandalizza quando si fa un po’ di casino intorno a una qualsiasi decisione arbitrale. Semmai ci si limita a interrogarsi su quanto siano utili polemiche su un fatto oggettivo. Utili al povero calcio italiano, ma soprattutto alla Lazio. E ognuno, ovviamente, può costruirsi la sua risposta».

