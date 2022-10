La Lazio supera l’Atalanta con una partita perfetta da parte di tutta la squadra, Sarri ingabbia le idee di Gasperini e lo incarta al Gewiss

La Lazio supera l’Atalanta con una partita perfetta da parte di tutta la squadra, Sarri ingabbia le idee di Gasperini e lo incarta al Gewiss. Le idee biancocelesti danno fastidio ai nerazzurri che non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Provedel. Una partita giocata con grande mentalità, sicurezza e compattezza. Senza Ciro la squadra ha dato quel qualcosa in più per sopperire alla sua mancanza.

Difesa. Settimo clean sheet consecutivo è un altro dato da sottolineare visto che la Lazio e Provedel stanno entrando sempre di più nei record. Trovata la chiave per non subire gol per la Lazio è stato facile produrre gioco e trovare vittorie importanti per risalire la classifica. Dopo la pesante debacle di Europa League, la squadra è cambiata. Un confronto netto, diretto e che ha dato una svolta.

Falso nove. Senza Ciro la Lazio ha dovuto cambiare il suo modo di giocare. Niente palloni addosso alla prima punta, ma fraseggi e inserimenti continui per dare fastidio alla difesa nerazzurra. Pedro per Zaccagni nell’occasione dell’1-0, Felipe Anderson per il raddoppio. Tre protagonisti in attacco e in difesa, perché il loro modo di giocare ha aiutato con i ripiegamenti anche la fase difensiva. Una vittoria che dà tante indicazioni a Sarri e alla Lazio.

