Maurizio Sarri ha parlato a DAZN di Lazio-Inter: “La partita è stata buona fino al secondo gol, non abbiamo fatto entrare l’Inter dentro l’area. La gara è stata di ottimo livello per 65′, siamo stati condizionati da un errore e mezzo. Il pubblico ci fischia per errori passati, non per stasera. Ci può anche stare, ma quella di stasera può essere una buona base per il futuro. L’errore di Marusic? La palla va giocata dove vedo non dove mi viene indicato. Noi prevedibili? Mi viene da ridere, è un luogo comune. La verità è che giochiamo tanto, ma facciamo fatica a trasformare le situazioni in gol. L’anno scorso eravamo primi nella classifica occasioni-gol, quest’anno siamo sedicesimi. L’area di rigore ci manca, nel palleggio abbiamo gettato buone bassi essendo più veloci. A sinistra dobbiamo migliorare, come nell’area di rigore e siamo andati in modo indegno alla conclusione fuori area”.

Differenze rispetto alla bella passata stagione

“Difficile dare una risposta precisa, basta vedere i gol dei nostri attaccanti. I palloni giocati in area sono gli stessi, nelle conclusioni il livello è lo stesso. Creiamo qualche occasione in meno. Non abbiamo mai avuto gli attaccanti in grandissime condizioni. Speriamo che, migliorando la velocità del palleggio, si trovino più spazi per essere incisivi. La nostra reale dimensione è una via di mezzo tra l’anno scorso e quest’anno. Il secondo posto non era la nostra reale dimensione, come questa non è la nostra dimensione, certificato dalla prima ora giocata contro la capolista. Bisogna prendere quello di buono che abbiamo fatto”.

Errori

“Anche il secondo gol l’abbiamo regalato, su una palla vagante in cui c’era modo di intervenire, invece siamo scappati all’indietro. Ogni tanto si possono commettere gli errori. Bisogna analizzare anche queste piccole cose. Contro queste squadre su un errore e mezzo si possono prendere due gol”.

