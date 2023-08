Sarri non vuole Bonucci alla Lazio? Il retroscena con Lotito che invece vorrebbe ingaggiare il difensore della Juventus

Leonardo Bonucci continua ad essere una suggestione per la Lazio, anche se il centrale della Juventus pare più vicino all’Union Berlino.

Come riferisce Il Messaggero, in attesa che Sarri e Lotito sciolgano le riserve (il patron lo vuole, il tecnico meno), il centrale della Juve a chiesto ulteriore 24 ore di tempo all’Union Berlino. La volontà dell’ex Milan è quella di restare in Italia.

