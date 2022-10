Sarri e la sua Lazio si spingono oltre i loro limiti con il 4-0 alla Fiorentina, Spalletti e il Napoli rimangono soli in testa

Nel gioco delle coincidenze della nona giornata che si è chiusa ieri sera, spiccano le vittorie eclatanti e di Sarri e Spalletti, le realtà più scintillanti in questo momento del campionato. Non solo la Lazio è al suo terzo 4-0 consecutivo, evento mai verificatosi prima in Serie A. Nelle precedenti 20 vittorie dei capitolini a Firenze non c’era mai stato un divario così largo a favore della Lazio. E anche il Napoli ha infranto un tabù storico, ottenendo finalmente l’intera posta a Cremona, dove non c’era mai riuscito. Il 4-1 rappresenta un risarcimento con gli interessi.

Impressioni di già visto, invece, nelle altre partite. Proprio come l’anno scorso l’Inter ha superato 2-1 il Sassuolo al Mapi Stadium. Stavolta Dzeko ha raddoppiato il bottino, l’anno scorso si era fatto aiutare da un rigore trasformato da Lautaro. Milan-Juventus 2-0 mancava dal 24 marzo del 2000. Anche in quel ci fu un gol per tempo. A fare la parte di Tomori e Diaz, un solo campione: Andrij Shevchenko. Bologna-Sampdoria 1-1 con vantaggio emiliano e pareggio ligure era capitato nel 2013: in gol Gilardino e Sansone, le due squadre se la passavano meglio rispetto a oggi.

Un altro 1-1, quello fra Torino ed Empoli, decretò la salvezza dei toscani al termine della stagione 2002-03. In B ci andarono i granata, anche in quella gara costretti alla rimonta nel finale. Destro e Lukic ai tempi nostri, Di Natale e Donati i goleador dell’epoca. Un passo indietro di un anno e si ritrova l’ultimo 2-1 in Roma-Lecce. Pjanic, Gago e Bertolacci i marcatori della sfida. Salernitana-Verona si è giocata per la seconda volta. L’anno scorso era

finita 2-2, stavolta Dia ha regalato 3 punti ai campani. Infine, il bizzarro rovesciamento di Udinese-Atalanta. Il 2-2 in rimonta avvenne in occasione del primo pareggio in Friuli, nel lontanissimo 29 novembre 1953. Ma in quel caso furono i friulani ad andare avanti di 2

reti, per poi vedersi rimontati da una doppietta di Nuoto nel finale di gara.

L’articolo Sarri oltre i limiti, Spalletti pure proviene da Calcio News 24.

