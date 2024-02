L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia del match contro il Bayern Monaco ripensa alla sconfitta contro l’Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Bayern Monaco, il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ripensa alla sconfitta contro l’Inter in semifinale di Supercoppa Italiana.

COSA DEVE FARE LA LAZIO – «Bisogna soffrire tutti insieme, da collettivo. Contro queste squadre ci saranno momenti di sofferenza, difficoltà da affrontare con positività. E’ inevitabile quando ci sono squadre di questa levatura. Bisogna fare il contrario di quanto fatto con l’Inter in Supercoppa, gli eventi bisogna affrontarli e non esserne in balia».

LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI ALLA VIGILIA DI LAZIO BAYERN MONACO.

L’articolo Sarri ripensa all’Inter: «Contro il Bayern Monaco bisogna fare il contrario di quanto fatto con loro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG