Sarri risponde a Mourinho: «Il rigore è netto. E l’1-0 è stretto». L’ex tecnico della Juve parla in conferenza stampa

Sarri in conferenza stampa ha risposto a Mourinho che si era lamentato del rigore concesso alla Lazio decisivo per la vittoria del derby di Coppa Italia. Queste le parole dell’ex tecnico della Juve.

SARRI – «Per l’immagine che ho visto io il rigore è netto. C’è un colpo netto, senza andare neanche vicino al pallone. E’ rigore netto tanto che Orsato ci è rimasto 8 secondi al monitor e appena si è reso conto di non averlo fischiato si è girato subito ed è andato. Però l’episodio mi interessa fino a un certo punto. La realtà è che, esclusi i 3-4 minuti nel recupero quando eravamo in inferiorità numerica, le palle gol della Roma sono state 0. I venti minuti dopo il gol è una bestemmia non aver raddoppiato. A livello complessivo, l’1-0 non è legittimo ma è stretto. Non mi fanno effetto le parole di Mourinho».

