Probabili formazioni Juve Frosinone: ULTIME sulle scelte di Allegri alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia

La Juve domani sera allo Stadium affronterà il Frosinone nell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia.

Allegri in conferenza stampa ha già annunciato che giocheranno Perin , Gatti e Bremer. Ballottaggio tra Danilo e Rugani in difesa, così come tra Cambiaso–Weah e Iling-Junior–Kostic. Tornerà Locatelli e probabilmente giocherà anche McKennie che non giocherà la prossima in campionato. In avanti si candidano Yildiz e Milik.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo (Rugani); Cambiaso (Weah), McKennie, Locatelli, Miretti, Iling-Junior (Kostic); Yildiz, Milik.

