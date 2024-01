Bove difende Huijsen: «Ha grandissime qualità e gli siamo vicini sempre. Il rigore…». Le parole sullo juventino dopo il derby

Bove della Roma a Sky Sport ha parlato dello juventino Huijsen che ha commesso il fallo del rigore trasformato da Zaccagni nel derby contro la Lazio.

LE PAROLE – «Posso fare i complimenti a Huijsen. Si è calato in una realtà come Roma con grande personalità e si è messo a disposizione di tutti. Noi vediamo in lui grandissime qualità e gli siamo vicini sempre e comunque. Non credo che un rigore condizioni la prestazione del ragazzo. Si è ambientato molto bene».

