Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri si è espresso a proposito della Supercoppa Italiana, prossimo alla sfida con l’Inter in semifinale

Venerdì 19 gennaio la Lazio di Maurizio Sarri disputerà la semifinale della supercoppa italiana contro l’Inter. A tal proposito si è espresso l’allenatroe in conferenza stampa, al termine del match di campionato col Lecce.

LA SUPERCOPPA ALTERA IL CAMPIONATO? – «Istigazione a delinquere la tua, sai come la penso…sai che questo è tutto fuor che sport. Prendi soldi e scappa. Prendiamo tutto quello che si può prendere in maniera miope. Andiamo a elemosinare soldi in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono nei calendari, si fa una Supercoppa a quattro. Se il calcio moderno è in questo tipo di evoluzione, sono contento di essere vecchio. La Supercoppa è un trofeo che serve all’allenatore per dire che ha vinto qualcosa, non alla società per crescere. Mi piacerebbe vincere qualcosa che serva anche al club. Detto questo, facciamo 6 mila chilometri, quindi faremo il massimo»

