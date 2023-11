Sarri: «Squadra in crescita, questo è il derby più importante d’Italia». Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Maurizio Sarri ha parlato così dopo Lazio-Roma, match finito in parità.

SARRI – «Sono soddisfatto della partita perchè la squadra la vedo in crescita. Dobbiamo solo ritrovare la pericolosità offensiva. Sono partite sentitissime, il derby più importante in Italia. Se non lo puoi vincere non lo devi perdere. Sono insoddisfatto del terreno di gioco, non è all’altezza di queste due squadre. Mourinho? Ho un ottimo rapporto con lui, prima della partita gli ho detto che è un rompi coglioni… Però la persona Mourinho mi piace molto, meno quando fa il personaggio. Kamada esterno destro? L’ho messo esterno alto per disperazione perchè si sono fermati in tre. All’inizio volevamo mettere Castellanos al posto di Immobile, poi contemporaneamente Vecino, Marusic e Felipe Anderson hanno chiesto il cambio. Champions? Dobbiamo stabilizzarci con queste prestazioni, poi i risultati vengono di conseguenza. Dobbiamo migliorare alcune cose ma continuando così cresceremo ulteriormente».

The post Sarri: «Squadra in crescita, questo è il derby più importante d’Italia» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG