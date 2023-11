Thiaw non raggiungerà la nazionale tedesca: il difensore del Milan diventerà papà. Tutti gli aggiornamenti

La Germania non potrà contare su Malick Thiaw per i prossimi impegni durante questa sosta per le nazionali.

Il difensore del Milan, infatti, nei prossimi giorni diventerà papà e per questo motivo ha deciso di rimanere vicino alla moglie e rifiutare dunque la convocazione in nazionale.

