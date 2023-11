Mourinho: «Sarri sempre ultra simpatico con me». Poi attacca l’arbitro: le parole del tecnico portoghese a DAZN

Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio nel derby tra Lazio e Roma. Di seguito le sue parole.

MOURINHO – «Sapore del derby? Ha sapore di un punto, quando giochi per vincere è meglio della sconfitta quando giochi contro una squadra con gli stessi obiettivi. Quando l’arbitro ha un criterio solo con noi di dare due gialli in 25 minuti andiamo in difficoltà e cambia la situazione. Pedro è un fantastico giocatore però poteva fare anche nuoto perché si è buttato in piscina in modo fantastico. Sarri? E’ sempre ultra simpatico con me. Ci siamo trovati prima della partita e abbiamo scherzato sulle parole in settimana, ci vogliamo bene davvero. Per le prossime giornate nessuno dei due piange e nessuno dei due ride. Questo è il senso del pareggino»

