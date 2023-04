Maurizio Sarri ha risposto alle domande dopo gli ultimi mutamenti della classifica in seguito alle ultime vicende extra-campo della Juve

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha così commentato le ultime vicende extra-campo della Juve.

LE PAROLE – «Dal punto di vista legale non ho le conoscenze per poter dare un parere. Dal punto di vista sportivo il campionato è falsato. Per mesi c’è stata una classifica, adesso è diversa e potrebbe ricambiare. Spero che qualcuno nella giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni».

