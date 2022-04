Domani alle 15 si gioca Sassuolo-Atalanta, partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

Dionisi perde Davide Frattesi per squalifica promuovendo ancora una volta titolare Matheus Henrique; guai a centrocampo anche per Gasperini che perde in un solo colpo De Roon e Freuler, solo il primo è squalificato. Ecco le probabili formazioni.

Giampiero Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; M. Lopez, Henrique; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Vitale, Pegolo, Ayhan, Rogerio, Peluso, Toljan, Tressoldi, Magnanelli, Harroui, Oddei, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Djuricic, Satalino, Ceide.

Squalificati: Frattesi.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Pasalic, Zappacosta; Pessina; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Cittadini, Gius. Pezzella, Mikaila, Miranchuk, Muriel, Zapata, Cisse. Indisponibili: Ilicic, Toloi, Maehle, Djimsiti, Freuler. Squalificati: De Roon.

