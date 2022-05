L’attaccante esterno destro del Sassuolo, Domenico Berardi parla a Dazn dopo Bologna-Sassuolo, parlando della sua stagione.

L’ala del Sassuolo, Domenico Berardi vive una stagione straordinaria. Il nazionale azzurro parla a Dazn in cui viene chiesto il confronto con Mbappé: “Essere paragonato a lui mi fa solo piacere. Io ho fatto una stagione quasi perfetta, con pochi sbagli. Si può ancora fare meglio e si lavora per questo.“

IM_Berardi_Domenico_2

Il suo stato d’animo: “L’importante era vincere, poi quando segno sono ancora più contento. Un complimento a tutti i miei compagni.“

Il miglior marcatore dei neroverdi, il duello con Scamacca: “Non c’è competizione per chi fa più gol, siamo contenti se giochiamo così. Siamo contenti del campionato fatto, anche se abbiamo lasciato qualche punto per strada. Chiudere a 50 punti comunque non è male.” Vedremo se il calciatore resterà al Sassuolo o partirà verso qualche big. Quest’anno il calciatore ha raccolto 32 presenze con 15 reti e 17 assist.

