Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida del Maradona contro il Napoli. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo fatto quello che potevamo contro un ottimo Napoli. Ci è mancato un pizzico di coraggio nella ripresa, ma nel primo tempo siamo andati bene. Restare in dieci poi non è stato facile. I ragazzi mi sono piaciuti quasi tutti… A Henrique ho chiesto di giocare in ampiezza, difendere e aiutare il centrocampo e poi andare tra le linee per attaccare. Il mercato non aiuta i club come il nostro dove i giocatori hanno ambizioni ma per averle bisogna sempre migliorarsi. Abbiamo tanti giovani che devono crescere. Chi non vuole fare parte del Sassuolo è giusto che si metta da parte».

