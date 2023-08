Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita casalinga contro il Sassuolo

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita casalinga contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni:

«Osimhen? Ha ragione. Il problema nostro non era la vittoria o i sei punti, ma potevamo fare meglio in attacco e fare qualche gol in più. Siamo stati poco precisi e i dati parlano chiaro. Natan ha bisogno di tempo prima di potersi inserire e imparare la lingua oltre che il nostro calcio. Ho scelto Juan Jesus al momento e devo dire che ha risposto bene alle mie domande. Non abbiamo sofferto tantissimo anche se abbiamo lasciato troppo la palla al Sassuolo in alcuni frangenti. Mi dispiace per Raspadori che meritava il gol. Sul rigore Osimhen ha fatto un gesto bellissimo a lui e qui dimostra la sua grandezza. Kvara Ha fatto una preparazione molto spezzata e non è pronto per giocare 90’».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG