Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Le sue dichiarazioni:

«Fare l’allenatore è molto più difficile, ma quando hai questa disponibilità dai ragazzi è tutto più semplice. Durante la settimana li ho motivati e responsabilizzati dopo la batosta contro la Fiorentina e stasera abbiamo fatto una grande gara contro una squadra forte. Modulo? Possiamo partire con un modulo e cambiarlo a gara in corso. Abbiamo preparato la partita in questo modo e ci siamo sacrificati tantissimo soprattutto i tre attaccanti. Retegui? Stiamo parlando di un buon giocatore che ha grandi qualità fisiche e ha ampi margini di miglioramento. E’ entrato forte nel gruppo. Gol? Spero possa segnare quelli necessari per farci raggiungere i 40 punti. Questo è il Genoa che vogliamo vedere: non eravamo stupidi settimana scorsa e non siamo fenomeni ora ma dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Mercato? Non è stato facile perché a luglio siamo partiti con pochi giocatori e tanti sono arrivati nelle ultime settimane. Non è semplice creare un’identità ma abbiamo dato un segnale importante questa sera. Siamo vigili sul mercato e le mie richieste le ho fatte a maggio, ho le idee chiare su questa categoria e vediamo se questa settimana succederà qualcosa»

