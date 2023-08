Maurizio Sarri, allenatore del Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida dell’Olimpico contro il Genoa

«Un brutto ingresso in partita con la squadra timorosa e nervosa. Dopo il 20esimo abbiamo avuto l’atteggiamento giusto ma non ci abbiamo provato con qualità. Alcuni giocatori non sono ancora in condizione come gli esterni che fanno fatica a saltare l’uomo. La linea difensiva io l’ho vista, dobbiamo trovare il giusto filtro coi centrocampisti e serve migliorare in queste situazioni. A Napoli è una partita che vale tre punti e non dobbiamo entrare in un vortice negativo che non ci aiuta. Kamada Ha qualità ma al momento non si può valutare perché si allena con noi da 12 giorni. Mercato? Io non so niente, non mi sono preoccupato di questo».

