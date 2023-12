Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha così parlato dopo il match perso contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Alessio Dionisi ha così parlato a Dazn dopo Sassuolo-Genoa.

LE PAROLE – «Eravamo in controllo, abbiamo giocato per vincere. Abbiamo fatto un errore e l’abbiamo pagato, una cosa che ci è già successa. Siamo stati sfortunati, abbiamo pagato quest’errore. Dovevamo fare il secondo ma poi abbiamo perso. I ragazzi erano dispiaciuti. Non posso parlare solo del risultato, devo analizzare anche la prestazione. Dispiace, perché non abbiamo meritato questa sconfitta. I ragazzi non sono soddisfatti ovviamente, ma bisogna unirsi e tirare fuori carattere e qualità. Sono convinto che così ci rialzeremo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG