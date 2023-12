Le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in vista della gara di Serie A contro il Genoa. I dettagli

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa.

PARTITA– «Non posso nascondermi: vogliamo la vittoria. Dobbiamo volere per ottenerla. Veniamo da una partita in cui siamo stati prestativi, sembrava destinata a un risultato negativo e invece l’abbiamo ripresa, vuol dire che la squadra c’è, al tempo stesso col Genoa sarà impegnativa, perché il Genoa non è una neopromossa, è una squadra di A che sta facendo bene, che ha le sue qualità e noi abbiamo le nostre e domani le dobbiamo mettere in campo».

