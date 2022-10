Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria dei neroverdi contro il Verona in rimonta

Alessio Dionisi ha parlato a Sky Sport dopo Sassuolo-Verona.

VITTORIA – «Il loro gol è stato abbastanza fortunoso, ma abbiamo sbagliato le situazioni del primo pressing. Posso solo rimproverare ai ragazzi una leggerezza eccessiva in area, il Verona è squadra tosta da affrontare, anche per noi che siamo senza Berardi da sette partite. I ragazzi hanno fatto bene e ci sono cose positive che mi rendono contento».

FRATTESI – «Lo conoscevo da prima del mio arrivo. Gli ho solo dato fiducia, uno come lui deve avere spazio per giocare. Ha delle qualità che non tutte le squadre hanno».

LAURIENTE – «Veniva da uno stop. Ad inizio settimana non sapevamo se sarebbe stato disponibile, ha qualità utili rispetto ad altri nel suo ruolo. In campo aperto è devastante, deve solo legare meglio il gioco».

NAPOLI – «Non è certamente il momento migliore per affrontarlo, gioca il calcio migliore in Italia».

