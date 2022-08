Il tecnico del Sassuolo Dionisi ha parlato al termine della partita persa dai neroverdi contro la Juventus

Mastica amaro Alessio Dionisi dopo la sconfitta del Sassuolo contro la Juve. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

GARA – «Bisogna fare due valutazioni diverse, una sul risultato e un’altra sulla prestazione. Non posso essere non soddisfatto della prestazione. Non meritavamo questo risultato, siamo stati poco fortunati in alcune decisioni. Sicuramente siamo stati imprecisi in alcune situazioni. Il terzo gol è un nostro errore inutile, non serviva un’uscita in quel modo. Preferisco sbagliare per giocare. Sul secondo ne possiamo parlare, si vede da solo. Sul primo siamo stati un po’ sfortunati. Il risultato è pesante. A fine primo tempo il risultato non era meritato. Siamo stato poco incisivi nonostante aver tirato più della Juve».

