Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha così parlato dopo il pareggio ottenuto contro il Lecce: le dichiarazioni

Alessio Dionisi ha così parlato a Sky dopo Lecce-Sassuolo.

LE PAROLE – «Non siamo andati dietro alla confusione, sappiamo di cosa è capace il Lecce. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita, loro hanno fatto qualche ripartenza. Fino al 50′ il pari era giusto, dopo abbiamo preso il comando della partita e pensavamo anche di poterla vincere. Non era facile perché il Lecce farà ancora tanti risultati. Non voglio alibi ma abbiamo giocato anche lunedì sera Oggi è stata un’ottima partita per i nuovi. L’unico rammarico è per il risultato che ci sta un po’ stretto».

