Le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, sulle prestazioni di Andrea Pinamonti con la maglia neroverde

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in un’intervista a Il Terzo Uomo – Il podcast. L’allenatore neroverde si è espresso sulle difficoltà di Andrea Pinamonti nella prima parte di stagione in Serie A.

PAROLE – «Si è parlato troppo di Pinamonti, concedimi la battuta, ma è normale. La prima cosa che deve fare è gestire quest’attenzione mediatica che c’è attorno a lui, vuoi perché è stato un acquisto importante del club, vuoi perché è stato acquistato dopo Scamacca, vuoi perché era un giovane promettente e lo è ancora. Io ho trovato un giocatore che deve migliorare e che può aver sofferto questa pressione, seppur siamo il Sassuolo e non le big della Serie A, però per Pinamonti acquistato dal Sassuolo dopo un anno all’Empoli in prestito, la visibilità che gli ha dato questa piazza, l’investimento della società, sono pressioni che non ha mai vissuto e deve gestirle. Io ho trovato un ragazzo molto apposto, molto rispettoso dei compagni e con delle qualità importanti e diverse rispetto a chi lo ha preceduto. I paragoni sono sempre sbagliati perché spesso si paragonano giocatori diversi e ogni giocatori è messo in un contesto è diverso. Pinamonti è nel contesto giusto a Sassuolo, se poi mi chiedi se può fare di più, sì».

L’articolo Sassuolo, Dionisi: «Si parla troppo di Pinamonti» proviene da Calcio News 24.

