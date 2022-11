Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Roma

PAROLE – «Siamo soddisfatti della prestazione, c’è un po’ di rammarico per il risultato perché avevamo avuto una grande occasione prima del loro gol. Lo spirito mi è piaciuto, spero che la partita di oggi ci faccia capire che squadra dobbiamo essere per atteggiamento. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo calciato più della Roma e poi è arrivato un gol su una bella giocata. Se lo meritavano i ragazzi, sono stati giorni un po’ delicati e ricadiamo in errori che lo scorso anno erano frequenti».

