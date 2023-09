Intervenuto a DAZN Erlic ha presentato la gara tra Inter e Sassuolo: le dichiarazioni del difensore neroverde

Erlic ha presentato la gara tra Inter e Sassuolo:

«Abbiamo fatto una grande vittoria contro la Juventus ma non abbiamo avuto troppo tempo per festeggiare. Anche perché ci aspetta una partita difficile contro un’avversaria che è sicuramente più forte della Juve in questo momento. Per questo dobbiamo dare di più rispetto a quanto fatto contro i bianconeri».

L’articolo Sassuolo, Erlic alza la guardia: «Inter più forte della Juventus» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG