Allo Stadio Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Frosinone: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Frosinone. Un’altra sfida salvezza in questo intenso weekend di Serie A. I neroverdi devono rialzare la testa dopo il cambio in panchina e la sconfitta a Verona. Dall’altra parte Di Francesco, dopo la sconfitta amara contro la Juve, ha raccolto soltanto un pari contro il Lecce. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Henrique, Thorstdvet; Castillejo, Pinamonti, Laurienté. All. Ballardini. A disposizione: Cragno, Pegolo, Kumbulla, Missori, Tressoldi, Racic, Bajrami, Lipani, Mulattieri, Volpato, Ceide, Defrel.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini, Zortea, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinieri. All. Di Francesco: A disposizione: Turati, Frattali, Romagnoli, Lirola, Garritano, Seck, Kvernadze, Gelli, Ibrahimovic, Ghedjemis, Baez, Cuni, Kaio Jorge.

Sassuolo-Frosinone: orario e dove vederla

Sassuolo-Frosinone gara delle ore 15:00 del sabato, che continuerà la ventottesima giornata della Serie A, la nona del girone di ritorno. Allo Stadio Mapei sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG