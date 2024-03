Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Inter. Una sfida d’alta classifica tra rossoblù e nerazzurri. La squadra di Motta è stata l’unica sin qui in grado di fermare già due volte la capolista (campionato e Coppa) e vuole farlo una terza per continuare il sogno Champions. Dall’altra parte Inzaghi con un distacco notevole sulla seconda sta facendo valutazioni anche in ottica Atletico Madrid. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

La probabile formazione

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Bologna-Inter: orario e dove vederla

Bologna-Inter gara delle ore 18:00 del sabato, che continuerà la ventottesima giornata della Serie A, la nona del girone di ritorno. Al Dall’Ara sarà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.

