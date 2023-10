Il Sassuolo deve fare i conti con cinque giocatori in prestito il cui riscatto va discusso a giugno: Cragno e Castillejo verso la conferma

In casa Sassuolo si ragiona sui prestiti. Al momento, come riportato da Sassuolonews, ci sono cinque giocatori in prestito il cui riscatto va discusso a giugno.

Di questi ci sarebbero però già due certezze: Sami Castillejo e Alessio Cragno sarebbero pronti a firmare già fino al 2026.

