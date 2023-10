Attualmente è un vero e proprio derby di calciomercato tra l’Inter e il Milan per quanto concerne il centravanti Taremi

Secondo quanto riportato da QS, il calciomercato dell’Inter si sta facendo molto interessante soprattutto in attacco: Taremi è il primo nome per la squadra nerazzurra, nonostante la grande concorrenza che c’è in questo momento.

Il ragazzo infatti è fortemente nel mirino dei cugini rossoneri del Milan, attualmente in netto svantaggio rispetto ai nerazzurri. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Taremi Inter, fumata bianca possibile? La situazione di mercato proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG