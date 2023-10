Sulla questione scommesse ecco cosa rischierebbe l’Inter se dovesse esserci qualche suo calciatore indagato per la questione

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola offre una risposta a tutti coloro che si chiedono cosa rischiano i club di quei giocatori coinvolti nel caso scommesse: compresa anche l’Inter se dovesse esserci qualche calciatore.

La risposta è contenuta al comma 5 dell’articolo 24: non si rischia nulla se denunciato tutto appena si è venuti a conoscenza della situazione. In alternativa la responsabilità è solamente a titolo personale per omessa denuncia, mentre non c’è la responsabilità oggettiva del club.

