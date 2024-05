I nerazzurri subiscono la seconda sconfitta in campionato sempre ad opera dei neroverdi: vediamo le pagelle.

AUDERO 6: attento sulla volée di Lipani in avvio di gara, può poco sull’1-0.

PAVARD 6: prova a creare gioco visto che in marcatura ha poco da fare, nel finale tiene in campo un pallone difficilissimo con grande impegno.

DE VRIJ 6: é protagonista di un paio di ottimi interventi ad inizio gara, il Sassuolo poi si limita a difendere e lui è poco sollecitato.

BASTONI 6: sempre presente quando si tratta di attaccare anche se risente un minimo dell’assenza di Dimarco. (Dal 69’ BUCHANAN 6: uno dei pochi che prova a cambiare l’andamento della gara, gli avversari capiscono che è in palla e lo raddoppiano sempre).

DUMFRIES 4,5: sbaglia clamorosamente in occasione del goal di Laurienté non riuscendo a proteggere un pallone su cui era in vantaggio. Non incide in attacco anche se prova a mettere qualche cross interessante, gara da dimenticare. (Dal 60’ CUADRADO 5,5: molto disordinato, raramente punta l’avversario e produce qualcosa di buono).

FRATTESI 5: gara difficile per lui che interdice poco e stranamente non si inserisce mai nell’area avversaria. Serve altro per giocare con continuità nel l’Inter. (Dal 69’ BARELLA 6: prova a scuotere i suoi ma è poco assistito).

ASLLANI 6: mette davanti alla porta Dumfries che spreca con uno splendido passaggio di prima, a volte però è troppo lento di pensiero anche se non è aiutato dai pochi movimenti dei compagni. (Dal 74’ KLAASSEN s. v.).

MKHITARYAN 5,5: unico titolare del centrocampo confermato anche oggi, non del tutto a proprio agio con i “nuovi” compagni. (Dal 60’ ARNAUTOVIC 5,5: veramente poco servito).

CARLOS AUGUSTO 5,5: sfrutta le sue doti in allungo per realizzare un paio di buone chiusure difensive ma in avanti non si vede quasi mai, gioca quasi tutta la ripresa in posizione di braccetto.

ALEXIS SANCHEZ 5,5: scende spesso a centrocampo per cercare palloni giocabili, sollecita i riflessi di Consigli a metà primo tempo e fa poco altro, chiude giocando a centrocampo.

LAUTARO MARTINEZ 5,5: molto pimpante ma nonostante la voglia non riesce ad interrompere il digiuno da goal che va avanti da fine febbraio. Il V. A. R. gli nega il goal a fine primo tempo. Si rende utile conquistandosi valanghe di falli ma anche per lui non è serata.

INZAGHI 6: sceglie giustamente di dare opportunità a qualche seconda linea salvo poi reinserire i titolari nel finale. I suoi sono sembrati appagati e non proprio concentratissimi, prova a rimettere in piedi la partita con cambi molto offensivi ma la sua squadra riesce solo a far girare il pallone in maniera sterile.

