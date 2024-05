I nerazzurri vengono clamorosamente sconfitti nuovamente dai neroverdi al Mapei Stadium: gli uomini di Inzaghi raramente sono arrivati dalle parti di Consigli.

La prima chance del match è per il Sassuolo col tiro di Thorstvedt deviato in corner; al quarto d’ora Audero è chiamato all’intervento sul tiro velenoso di Lipani. Poco dopo Dumfries crossa per Lautaro che manda di poco fuori in scivolata. Al 20’ i neroverdi passano in vantaggio: Dumfries sbaglia a proteggere palla, Doig gliela ruba e crossa per il destro vincente di Laurienté. Poco dopo l’olandese prova a farsi perdonare ma il suo destro termina fuori di pochissimo; splendida la verticalizzazione di Asllani nell’occasione. I nerazzurri insistono ma Consigli respinge il destro di Sanchez; molto alto il destro successivo di Lautaro. Sul finire di tempo Asllani crossa per Dumfries che di testa spedisce sull’esterno della rete; in pieno recupero Lautaro segna con un tap-in ma il V. A. R. dopo un lungo check annulla per fuorigioco. 1-0 per il Sassuolo dopo i primi 45 minuti.

Lautaro Martinez

Il Sassuolo abbassa parecchio il proprio baricentro e la squadra di Inzaghi non riesce quasi mai a pungere nella prima metà della ripresa. Nonostante le sostituzioni iper offensive di Inzaghi l’Inter non riesce a tornare in partita ed alla fine la gara si chiude col risultato di 1-0 per il Sassuolo. I neroverdi tornano a sperare nella salvezza al termine di una gara in cui i nerazzurri non sono mai riusciti a scardinare il meccanismo difensivo messo su da Ballardini.

