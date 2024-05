I nerazzurri tornano in campo dopo la lunghissima festa della settimana scorsa: le motivazioni per far bene non mancano.

È quasi tutto pronto al Mapei Stadium dove il Sassuolo sfiderà l’Inter laureatasi campione d’Italia due settimane fa. I neroverdi sono in una situazione di classifica molto brutta e per giunta dovranno cercare di salvarsi senza il loro capitano Domenico Berardi che segnò un eurogoal all’andata a San Siro. Il Sassuolo, tra l’altro, è l’unica squadra che finora ha battuto l’Inter in Serie A. Confermate le anticipazioni della vigilia, Inzaghi da riposo a parecchi titolari: diverse seconde linee dovranno sfruttare la chance concessagli per cercare di guadagnare posizioni nelle gerarchie della prossima stagione. Giocano Audero in porta, Asllani in regia e l’ex Frattesi come mezzala; sulla sinistra il ristabilito Dimarco si accomoda in panchina, il titolare è Carlos Augusto ma ci si aspetta che Buchanan trovi molto spazio. In attacco Lautaro Martinez cerca di interrompere il digiuno da goal che dura da fine febbraio, a fianco a lui Sanchez ha vinto il ballottaggio con Arnautovic; ecco le formazioni ufficiali.

Davide Frattesi

SASSUOLO (3-5-1-1): 47 Consigli; 5 Erlic, 13 Ferrari, 19 Kumbulla; 22 Toljan, 35 Lipani, 7 Henrique, 42 Thorstvedt, 43 Doig; 45 Laurienté; 9 Pinamonti.

A disposizione: 25 Pegolo, 28 Cragno, 2 Missori, 3 Pedersen, 6 Racic, 8 Mulattieri, 11 Bajrami, 14 Obiang, 15 Ceide, 21 Viti, 23 Volpato, 24 Boloca.

Allenatore: Davide Ballardini.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 70 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

