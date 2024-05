L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è stato interpellato sulla squadra nerazzurra che quest’anno ha vinto il ventesimo Scudetto della sua storia.

Massimo Moratti è tornato a parlare delll’Inter scudettata al Corriere della Sera. “Gioca bene, esprime un bel calcio, moderno, con basi solide. Per certi tratti questa Inter mi ricorda l’Inter di Herrera”.

Il rapporto con gli allenatori

“Non sono mai entrato in collisione con i miei allenatori per una scelta tecnica, credo di non essere mai stato invadente, lasciando ovviamente ampia libertà. Potevo avere idee e opinioni diverse, ci tenevo ad essere informato, ma ho sempre avuto rispetto per il loro lavoro. Anche perché ritengo sia un mestiere davvero molto difficile”.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Sull’attuale tecnico nerazzurro

“Osservo che non si accontenta mai, cerca sempre il miglioramento, dei suoi uomini e del collettivo, della squadra. Credo che questa sia una qualità importante. Bene, molto bene, sul piano della motivazione. E ha un’altra dote: lavora molto nella valorizzazione del gruppo”.

Sull’amministratore delegato

“Marotta ci sa fare, è capace, si è assunto una piena responsabilità nella conduzione del club, si espone pubblicamente e svolge il suo ruolo di AD con autorevolezza: sul mercato, poi, insieme ad Ausilio chiude affari e ingaggi vantaggiosi per la squadra, non è per niente facile operare in certe condizioni”.

Le qualità di Lautaro Martinez

“Senso del gol, abilità nello smarcarsi, nel cercare e trovare gli spazi giusti. Ha classe, un attaccante di grandissima qualità”.

