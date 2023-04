Venticinquesima giornata del campionato Primavera 1, l’Inter sfida il Sassuolo: calcio d’inizio alle 13, ecco la cronaca live

L’Inter Primavera di Cristian Chivu scende in campo adesso per la venticinquesima giornata di campionato contro il Sassuolo. I nerazzurri si trovano attualmente al decimo posto in classifica con 33 punti, i neroverdi al settimo con 39. Ecco la cronaca live:

CRONACA SASSUOLO-INTER PRIMAVERA

0′- L’arbitro fischia, inizia il match!

1′- Palla sul palo! Subito pericolosissimo il Sassuolo con Russo, si salva l’Inter.

6′- Il Sassuolo chiede un calcio di rigore per un presunto fallo di mano sugli sviluppi di un corner, l’arbitro lascia correre.

7′- Molto attivo D’Andrea: il numero 10 dei neroverdi si guadagna un calcio d’angolo.

13′- Comincia a farsi viva l’Inter, pericolosa sulla fascia sinistra con Iliev.

15′- Ci prova il Sassuolo con un destro da fuori area, palla a lato di poco.

16′- Corner conquistato da Iliev.

19′- Sassuolo in vantaggio! Russo trafigge Botis, sbloccando così il match.

20′- Abbozza una reazione la squadra di Chivu con Owusu, azione che finisce con un nulla di fatto.

21′- Si distende l’Inter in contropiede: Kamate serve Esposito con il tacco, il centravanti nerazzurro tira ma Zacchi manda in corner.

22′- Ci prova Stabile con un colpo di testa su corner, Zacchi respinge ancora una volta.

24′- Owusu finisce a terra in area di rigore avversaria, ma l’arbitro fischia per un fallo in attacco. Vivaci le proteste dei nerazzurri.

SASSUOLO-INTER PRIMAVERA 1-0: IL TABELLINO

Reti: Russo 19′ (SAS)

LE FORMAZIONI IN CAMPO:

SASSUOLO (4-3-2-1): Zacchi; Loeffen, Miranda, Cannavaro, Pieragnolo; Kumi, Casolari, Abubakar; Bruno, D’Andrea; Russo. A disposizione: Rosa, Scacchetti, Leone, Baldari, Ryan, Mandrelli, Martini, Pumo, Zaknic, Gori. Allenatore: Emiliano Bigica.

INTER (4-3-3): Botis; Nezirevic, Kassama, Stabile, Pozzi; Akinsanmiro, Stankovic, Kamate; Owusu, Esposito, Iliev. A disposizione: Bonardi, Tommasi, Matjaz, Martini, Grygar, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Andersen, Biral, Dervishi, Di Pentima, Pelamatti, Zefi. Allenatore: Cristian Chivu.

