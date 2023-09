Sassuolo Juventus: ecco cosa dicono i bookmakers sul match del Mapei Stadium che andrà in scena sabato

Sabato alle ore 18:00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia si sfideranno Sassuolo e Juventus per la 5a giornata di Serie A. Analizziamo dunque come le due compagini si presentano ai nastri di partenza di questa sfida.

I precedenti

Sassuolo e Juventus, soprattutto negli ultimi anni, hanno portato avanti filosofie di gioco diametralmente opposte. Da un lato troviamo infatti l’approccio dinamico e offensivo degli emiliani, dall’altro un gioco mirato principalmente al consolidamento dell’assetto difensivo e all’ottenimento del massimo risultato con il minimo sforzo, soprattutto con la gestione Allegri. Osservando le statistiche della scorsa stagione il bilancio si presenta piuttosto neutro con un successo per parte: vittoria dei bianconeri per 3-0 all’andata e rivalsa degli emiliani al ritorno che si imposero per 1-0.

Come arrivano le due squadre

Stato di forma differente per le due squadre. Il Sassuolo è chiamato a rilanciarsi dopo la debacle di Frosinone, dove i ragazzi di Dionisi sono usciti sconfitti sotto i colpi di Cheddira, Mazzitelli e Lirola, mentre i bianconeri viaggiano a quota 10 punti, dopo la brillante prestazione offerta allo Stadium con conseguente vittoria per 3-1 ai danni della Lazio. Un Sassuolo difensivamente fin troppo fragile, quello visto fino ad ora e che rischia di offrire il fianco alle ripartenze rapide di Chiesa e compagni.

Il parere dei Bookmaker

Per gli amanti delle scommesse, le quote offerte dai bookmaker risultano piuttosto sbilanciate a favore dei bianconeri (intorno al 2) che, soprattutto dopo il bottino pieno dell’ultima uscita, sembrano lanciati verso un altro successo in terra emiliana. Occhio però, come lo scorso anno, all’imprevedibilità degli uomini di Dionisi, la cui vittoria è quotata attorno al 3.50 su Betaland. Per tutti coloro che sono alla ricerca di occasioni, segnaliamo ai nostri lettori la piattaforma di questo operatore dove, in caso di registrazione con il codice promozionale Betaland analizzato da Wincomparator, si avrà diritto ad un bonus di benvenuto per nuovi clienti.

Dionisi: “Non siamo una squadra difensiva”

“Siamo mancati nell’atteggiamento. Discreta gara nel primo tempo, abbiamo avuto tanti spazi, ma potevamo creare di più. Nel secondo tempo non abbiamo avuto un atteggiamento positivo e siamo stati superficiali. Questo ha riportato il Frosinone in partita e l’inerzia è cambiata. Mi aspettavo di più, c’era l’opportunità di finire il primo tempo in doppio vantaggio. Non siamo una squadra difensiva ma dobbiamo metterci qualcosa dopo, dobbiamo aiutarci di più se non segniamo di più”. Questo il commento post-partita di Alessio Dionisi, tecnico de Sassuolo, ai microfoni di DAZN.

Allegri: “Quest’anno c’è più tempo per preparare una gara”

Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha così commentato la vittoria dei suoi ragazzi a discapito della Lazio: “Lo scorso anno ci eravamo compattati, quest’anno c’è più tempo per preparare una gara a settimana. Oggi buona gara sotto il piano caratteriale. Inter, Napoli e Milan sono sopra le altre. Noi dobbiamo restare agganciati fino a dicembre e fare il meglio possibile. Credo basterebbero 76 punti per la Champions, quello è l’obbiettivo. Per noi non giocarla quest’anno è un danno importante, per l’anno prossimo arrivare tra le prime quattro è fondamentale”.

