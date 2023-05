Le parole di Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo: «In Italia, con la nuova generazione di allenatori, si cerca di giocare un bel calcio»

Il centrocampista del Sassuolo, Maxime Lopez, ha rilasciato un intervista per StarCasinò Sport. Di seguito le sue parole sull’evoluzione tattica in Italia e sulla sua permanenza in neroverde.

TATTICA – «La tattica è diventata centrale in Italia. Qualche anno fa in Francia si pensava che qui si facesse solo il catenaccio difensivo ma ora, con la nuova generazione di allenatori, si cerca di giocare un bel calcio».

SQUADRA – «Sono qui da tre anni, è una buona squadra e abbiamo tutto per stare bene e fare bene. È una società ambiziosa. Mi sento fortunato a essere qui. La leggenda a cui mi sono sempre ispirato? Messi, anche se ora gioca a Parigi e con Marsiglia, la mia città, c’è una rivalità storica».

