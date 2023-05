Le parole di Cristian Abbiati, ex portiere del Milan, sulla stagione appena disputata dai rossoneri

Christian Abbiati ha parlato ai media presenti a margine della decima edizione del Memorial Claudio Lippi. Di seguito le sue parole sulla stagione del Milan.

STAGIONE MILAN – «Se il Milan dovesse riuscire a centrare la Champions League penso comunque che sia una stagione da 8 perché nessuno mai si sarebbe aspettato che questa squadra arrivasse ad una Semifinale di Champions. È normale che perdere contro l’Inter in un derby può far diminuire il valore della stagione agli occhi degli altri però secondo me hanno comunque fatto un’ottima stagione»

LEAO – «È il fuoriclasse della squadra, sicuramente. Quando ti manca il fuoriclasse ti manca qualcosa. Rafa è quello che finalizza, poi dietro c’è un lavoro di squadra veramente importante. Come ho sempre detto società ed allenatore in questi anni hanno fatto un ottimo lavoro»

MANCANZE EURODERBY – «Sicuramente l’approccio nei primi minuti. Nel 2003 erano due rose sicuramente diverse, comunque penso che la rosa dell’Inter in questo momento sia superiore a quella del Milan»

MAIGNAN – «Come ho sempre detto, non lo conoscevo e ha stupito anche me. Ottimissimo portiere, credo che in questo momento sia uno dei più forti assieme a Courtois».

LIVELLO TECNICO – «Al giorno d’oggi giocare con i piedi è fondamentale, anche il portiere dell’Inter non lo sta facendo male. La cosa nuova è essere il primo ad impostare il gioco ed in una squadra che vuole vincere è importante».

MAIGNAN MIGLIOR PORTIERE DEL MILAN – «Sai, se si giudica un portiere per una stagione o due stagioni allora ti dico di sì. Stare al Milan tantissimi anni come hanno fatto tanti altri portieri è la cosa più difficile, quindi penso che ci sia ancora del tempo per giudicare. C’è stato Donnarumma, Giovanni Galli, Sebastiano Rossi, Dida. Il Milan ha sempre avuto grandi portieri»

SALTO QUALITA’ – «Forse una panchina già più lunga potrebbe essere un qualcosa».

PIOLI – «Non ho mai fatto l’allenatore quindi non giudico il lavoro di Pioli. Quello che vedo da fuori è che secondo me è stato fatto un ottimo lavoro, non dimentichiamoci che l’anno scorso il Milan ha vinto il campionato e quest’anno è arrivato in Semifinale di Champions».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG