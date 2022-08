Allo stadio Mapei, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Mapei, Sassuolo e Milan si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Sassuolo Milan 0-0 MOVIOLA

1′ – È iniziato il match.

8′ Occasione Pobega – Inserimento del centrocampista ex Torino che va alla conclusione con il mancino ma Consigli respinge. Poi Leao spara alto.

13′ Occasione Leao – Gran conclusione con il destro da parte del portoghese: palla alta ma non di poco.

18′ Occasione Diaz – Stavolta è il turno di Brahim Diaz che si fa vedere con un destro velenoso rasoterra che finisce a lato, controllato però da Consigli.

22′ Calcio di rigore per il Sassuolo – Kyriakopoulos si inserisce a sinistra e viene steso da Saelemaekers. Per Ayroldi è rigore. Dal dischetto va Berardi che si fa ipnotizzare da Maignan.

25′ Chance Frattesi – Buona trama del Sassuolo con Berardi che lancia Frattesi. Il centrocampista si inserisce e calcia col destro ma non trova la porta.

35′ Pericolo Sassuolo – Il Sassuolo si fa vedere in attacco con Kyriakopoulos che calcia però con il destro dopo un tentativo difensivo goffo di rinvio parte di Florenzi.

40′ Contropiede Milan – Diaz per Florenzi che prova a servire Pobega ma Rogerio con un intervento provvidenziale salva i neroverdi. Poi sulla ribattuta Giroud calcia male.

45’+2 – FINE PRIMO TEMPO!

52′ Infortunio Berardi – Ko l’esterno d’attacco rossonero dopo un contrasto fortuito con Theo Hernandez. Entra Defrel.

54′ Tiro Thorstvedt – Conclusione mancina dai 25 metri del centrocampista norvegese che inquadra la porta ma non fa paura a Maignan.

57′ Triplo cambio Milan – Messias, De Ketelaere e Tonali prendono il posto di Saelemaekers, Diaz e Pobega.

70′ Milan in crescita – Meglio i rossoneri in questa fase, il Sassuolo sta un po’ pagando l’uscita per infortunio di Domenico Berardi.

Migliore in campo: Maignan al termine del primo tempo PAGELLE

Sassuolo Milan 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogeiro; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi (52′ Defrel), Pinamonti, Kyriakopoulos. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Matheus Henrique, Alvarez, Obiang, D’Andrea, Tressoldi. Allenatore: Alessio Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Pobega (57′ Tonali), Bennacer; Saelemaekers (57′ Messias), Diaz (57′ De Ketelaere), Leao; Giroud (72′ Adli). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo Touré, Adli, Bakayoko, Kalulu, Gabbia. Allenatore: Stefano Pioli

ARBITRO: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta

NOTE: AMMONITI: Theo Hernandez, Saelemaekers (M); Frattesi, Maxime Lopez, Ferrari (S)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

L’articolo Sassuolo Milan 0-0 LIVE: rossoneri in crescita in questa fase proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG