Le parole di Samuele Mulattieri, nuovo attaccante del Sassuolo: «Quando mi è stato detto dell’interesse ho detto subito di sì»

Samuele Mulattieri ha parlato ai canali ufficiali del Sassuolo. Di seguito le parole del nuovo acquisto dei neroverdi.

LA SCELTA DEL SASSUOLO – «Il Sassuolo è una società importantissima che punta molto sui giovani e lavora benissimo. Quando mi è stato detto dell’interesse del Sassuolo non ci ho pensato due volte e ho detto subito di sì».

OBIETTIVI – «Io cerco di migliorare ogni giorno, non mi piace darmi obiettivi a lungo termine, poi si vedrà dove mi portano le qualità».

ANNO A FROSINONE – «L’anno scorso è stato un anno fantastico, sono cresciuto molto, devo ringraziare i miei compagni, la società e tutti quanti. Per un attaccante la continuità realizzativa è importante, ma l’importante è migliorarsi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e cercare di fare le tue cose in campo, poi il gol arriva. Il gol contro il Venezia fuori casa. Era un po’ che non vincevamo fuori, è stato il gol del 2-1 che ci ha dato lo slancio e abbiamo fatto un filotto importante».

INTER E OLANDA – «L’Inter ha dimostrato di volermi fortemente, è stata una scelta facile. Ho fatto 2 anni di Primavera per poi andare in prestito, fino al mio arrivo qui a Sassuolo a titolo definitivo. Ho deciso di andare al Volendam, avevo fatto molto bene da fuori quota in Primavera, il campionato si era interrotto a marzo, avevo ripreso con la prima squadra, il mercato chiudeva a ottobre. Avevo delle richieste in Italia ma non hanno dimostrato di volermi fortemente mentre gli olandesi lo volevano, avevo parlato con il mister che aveva giocato nell’Inter e anche quello ha contribuito alla decisione».

