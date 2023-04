Le parole di Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo, sulla vittoria della Viareggio Cup

Francesco Palmieri ha comentado a Dazn il successo del Sassuolo alla Viareggio Cup.

PAROLE – «È motivo di grande soddisfazione perché poi questo torneo è sempre una manifestazione importantissima a livello giovanile. In questi anni penso che il Sassuolo abbia costruito un buon settore giovanile, dove abbiamo messo in mostra tanti ragazzi promettenti. Diversi sono nel calcio professionistico e speriamo che la prima squadra possa attingere ancora di più ai ragazzi che si sono formati nel nostro settore giovanile perché l’obiettivo primario è quello. La strategia societaria è quella di credere nei giovani, cercheremo di avere una linea che possa essere continuativa per il percorso dei ragazzi, poi è chiaro che tutto deve andare di pari passo con la prima squadra, i cui risultati sono prioritari, però bisogna credere sempre di più nei giovani. Bisogna dar loro la possibilità di giocare, di sbagliare e di potersi affacciare nel calcio dei grandi, sennò le problematiche diventano sempre maggiori per questi ragazzi. Bisogna fare una selezione accurata e dare loro la possibilità di capire qual è la mentalità giusta per stare nel calcio dei grandi, che sicuramente non è quello del settore giovanile. Nomi non è corretto farli, ma penso che francamente qualche ragazzo interessante lo abbiamo. Diversi sono in giro per le varie categorie professionistiche, ma penso che anche nel settore giovanile abbiamo dei ragazzi interessanti. Bisogna aspettare l’occasione giusta per far sì che giochino in prima squadra. Fare nomi metterebbe solo confusione ai ragazzi».

